شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة جديدة بسبب استبعاد تايون من اجتماع لـ"منظمة الصحة" والان نبدء بالتفاصيل

قدمت تايوان احتجاجها على استبعادها من الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، والذي سيبدأ اليوم الاثنين ولمدة يومين.

وقد حثت تايوان وعشرات من الدول الصديقة لها، منظمة الصحة العالمية على دعوة الدولة الجزيرة إلى الاجتماع المقرر عبر الإنترنت، لمناقشة سبل احتوائها لفيروس كورونا، والتي تعتبر قصة نجاح.

ومن جانبه، قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية تشين شيه تشونج، في مؤتمر صحفي في تايبيه "إنها خسارة لمنظمة الصحة العالمية عدم مشاركة نموذج مثل تايوان في مثل هذا الاجتماع الهام". وقال تشين إن تايوان سترسل على الفور خطاب احتجاج إلى منظمة الصحة العالمية.