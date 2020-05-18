شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان .. ارتفاع وفيات كورونا إلى 23حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى تسجيل 193 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5379 حالة.
وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 72 حالة لعمانيين، و 121 لغير عمانيين ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ .1496
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