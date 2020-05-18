شكرا لقرائتكم خبر عن عُمان .. ارتفاع وفيات كورونا إلى 23حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 23 حالة . وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر 46 عاماً.

وأشارت إلى تسجيل 193 إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 5379 حالة.

وقالت الوزارة إن الإصابات تشمل 72 حالة لعمانيين، و 121 لغير عمانيين ، مشيرة إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ .1496