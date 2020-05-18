شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترد على مطالب إجراء تحقيق بشأن كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إن من السابق لأوانه الشروع في إجراء تحقيق بشأن أصول وانتشار فيروس كورونا الذي قتل أكثر من 300 ألف شخص في أنحاء العالم.
وقال المتحدث باسم الوزارة تشاو ليجيان خلال إفادة صحفية يومية إن الغالبية العظمى من دول العالم تعتقد أن الجائحة لم تنته بعد.
وقالت الوزارة إن الرئيس شي جين بينغ سيلقي خطابا بالفيديو خلال مراسم افتتاح جمعية الصحة العالمية اليوم الاثنين.
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