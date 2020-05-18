شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. حظر كلي خلال أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، تمديد حظر التجول، لمدة عشرة أيام تبدأ من اليوم الاثنين الثامن عشر من مايو الجاري، من الساعة السادسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم الذي يليه، على أن يكون الحظر كليا (لمدة 24 ساعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، أوصت بتمديد فترة حظر التجول 10 أيام إضافية كإجراء احترازي لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قررت اللجنة تغريم أي تاجر مخالف لتعليمات اللجنة 1000 دينار عند مخالفته وفتح المحل وكذلك الحبس والغرامة إن تكررت المخالفة لقرارات الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية.