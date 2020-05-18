شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. حظر كلي خلال أيام عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج، تمديد حظر التجول، لمدة عشرة أيام تبدأ من اليوم الاثنين الثامن عشر من مايو الجاري، من الساعة السادسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم الذي يليه، على أن يكون الحظر كليا (لمدة 24 ساعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، أوصت بتمديد فترة حظر التجول 10 أيام إضافية كإجراء احترازي لتقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما قررت اللجنة تغريم أي تاجر مخالف لتعليمات اللجنة 1000 دينار عند مخالفته وفتح المحل وكذلك الحبس والغرامة إن تكررت المخالفة لقرارات الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. حظر كلي خلال أيام عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.