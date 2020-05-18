فريق صيني إلى إسرائيل للتحقيق في وفاة السفير

داوود عبدالرؤوف - القدس المحتلةالإثنين 2020/5/18 01:27 م بتوقيت أبوظبي
يصل إلى إسرائيل، اليوم الإثنين، فريق طبي صيني للتحقيق في ظروف وفاة سفير بكين لدى تل أبيب، دو وي، الذي تم العثور عليه ميتا في شقته.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن الفريق الصيني "سيجري تحقيقا داخليا وسيتولى ترتيبات نقل الجثة جوا إلى الصين، فضلا عن تنسيق أنشطة السفارة"، مشيرة إلى أن ممثلا عن العائلة سينضم إلى الفريق.
وأمس الأحد، تم العثور على جثة السفير الصيني، 58 عاما، ميتا في شقته قرب تل أبيب.
واستنادا إلى الصحيفة فإن سفراء من العديد من دول العالم تواصلوا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية وطلبوا معلومات إضافية عن ظروف وفاة السفير الصيني.
ووفق "هآرتس"، اتضح أن السفير الصيني توفي أثناء نومه.
ونقلت عن وسائل إعلام صينية أن الحكومة هناك أكدت أن السفير" توفي بشكل طبيعي، ولكن سيتم فحص التفاصيل".
وفي شهر فبراير/شباط الماضي، تولى السفير الصيني لدى إسرائيل مهام منصبه.
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