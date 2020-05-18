دارا آدم خيل.. قرية باكستانية لصناعة الأسلحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرية صغيرة في باكستان تقع بين مدينة بيشاور وكوهات، يعتمد اقتصادها على تجارة وحيدة وهي تصنيع وبيع الأسلحة غير المرخصة.
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على جانبي الشارع الوحيد الذي يمر عبر قرية دارا آدم خيل تصطف المحال لتعرض مسدسات وبنادق كلاشنيكوف، يتم تصنيعها على يد القرويين من معادن الخردة التي يتم تجميعها من أحواض بناء وصيانة السفن، باستخدام أدوات يدوية بسيطة. ويتم ذلك في غرف صغيرة تقع في الأزقة الخلفية للشوارع الجانبية.
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