وزير خارجية إسرائيل الجديد يعلق على بند الحدود في خطة ترامب

وصف وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد جابي أشكنازي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط بأنها "فرصة تاريخية لرسم الحدود".

وقال أشكنازي في حفل أقيم بوزارة الخارجية الإسرائيلية: "سيتم دفع خطة ترامب إلى الأمام بشكل مسؤول، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وعبر الحوار مع جيراننا ومع الحفاظ على اتفاقيات السلام" دون مزيد من التفاصيل.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حذر من أنه في حال إقدام إسرائيل على تنفيذ خطوات ضم في الضفة الغربية سيؤدي إلى صدام كبير مع بلاده.

وكذلك علّقت دول أخرى عربية وغربية، محذرة من تطبيق هذا الأمر.

والشهر الماضي،ندد وزراء الخارجية العرب بالخطوات والسياسات الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية، معتبرين ذلك "جريمة حرب"، ومؤكدين دعم بلادهم للقرارات الفلسطينية لمواجهة مخططات الاحتلال.

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ولوحظ في خطاب تنصيب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، تطرقه لهذا الموضوع، من خلال تأكيده أن حكومته ستسعى إلى ضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وعلى غير عادته في الأشهر الماضية، لم يذكر نتنياهو في كلمته غور الأردن ، الذي يشكل أكثر من 20% من مساحة الضفة الغربية.

ولم يتضح ما إذا كان ذلك يعبر عن تغيير في موقف الحكومة الإسرائيلية.

يذكر أن القانون الإسرائيلي لا يُعرّف حدود دولة إسرائيل حتى الآن.

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت مرارا رفضها لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تعتبر القدس الشرقية عاصمة لإسرائيل وترفض حق العودة للاجئين، وتمنح تل أبيب الحق بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.