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عريضة شعبية بتونس تطالب بالتحقيق في ثروة الغنوشي
ثروة فاحشة يمتلكها زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي، ولا يدري أحد من أين لرجل لم يمارس بحياته أي نشاط اقتصادي كل هذا البذخ؟
كانت هذه تفاصيل خبر ليلة محاسبة الغنوشي: من أين لك هذا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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