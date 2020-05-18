ليلة محاسبة الغنوشي: من أين لك هذا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسطول سيارات فاخرة، وحرس شخصي، وعقارات في مناطق سياحية راقية بتونس وأراضٍ زراعية شاسعة في كل مكان.

عريضة شعبية بتونس تطالب بالتحقيق في ثروة الغنوشي

ثروة فاحشة يمتلكها زعيم الإخوان في تونس راشد الغنوشي، ولا يدري أحد من أين لرجل لم يمارس بحياته أي نشاط اقتصادي كل هذا البذخ؟