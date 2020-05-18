القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم تنزانيا السماح للسائحين بدخول أراضيها دون قيود أوحجر إجباري، رغم مخاطر كورونا القائمة.
وقال الرئيس التنزاني جون ماجوفولي الأحد إنه لن يتم مستقبلا إجبار السائحين القادمين من الخارج جوا على البقاء في حجر لعدة أيام وذلك على عكس العديد من الدول الإفريقية الأخرى.
وأضاف أن السلطات تلقت تعليمات بالتمهيد لهذا، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
كانت السفارة الأمريكية في تنزانيا حذرت في الأسبوع الماضي من الارتفاع السريع لإصابات كورونا، وانتقدت السفارة الحكومة في دار السلام لأنها لم " تصدر بيانات عن كوفيد في تنزانيا منذ 29 أبريل/ نيسان الماضي".
وحسب ما صرح به الرئيس التنزاني اليوم، فإن عدد الإصابات في بلاده تبلغ في الوقت الراهن 144 حالة، لافتا إلى أن هذا يشير إلى تحسن الوضع.
يشار إلى ان طريقة تعامل ماجوفولي مع الأزمة قوبلت بانتقادات كثيرة حيث تأخرت الحكومة في تطبيق القيود التي بدت متساهلة مقارنة بدول إفريقية أخرى، وأبقت الحكومة على فتح المساجد والكنائس.
واحتل اسم ماجوفولي عناوين الصحف بعد اقتراحه إبعاد الفيروس بالصلاة, وقال ماجوفولي اليوم:" أنا أؤمن بالله وقد سمع دعاءنا".
وأضاف ماجوفولي أن أحد أبنائه أُصِيْب بالعدوى، ولكنه تعافى الآن بعدما تناول الليمون والزنجبيل وأشياء أخرى، وقال :"هذا المرض سينتشر لكنه سيختفي في وقت ما".
وأوضح ماجوفولي أنه يخطط لاستئناف الدراسة والفعاليات الرياضية اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول دولة تفتح السياحة دون قيود أو حجر.. ورئيسها: الله سمع دعاءنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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