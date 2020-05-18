اخبار العالم

محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا يهوديا في قضية اغتيال عائلة دوابشة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا يهوديا في قضية اغتيال عائلة دوابشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أدانت محكمة إسرائيلية جنوب تل أبيب اليوم الاثنين مستوطنا يهوديا في قضية قتل زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع جراء إشعال النار في منزلهما عمدا في تموز/يوليو من عام 2015 .

وكان المستوطن عميرام بن أوليئيل، وهو في العشرينات من عمره، قد ألقى قنبلة حارقة على منزل عائلة فلسطينية في قرية دوما شمال الضفة الغربية بالقرب من نابلس.

ولقي الرضيع علي دوابشة 18/ شهرا/ ووالداه حتفهما بعدما اشتعلت النيران في الغرفة أثناء نومهم بها. وأصيب شقيق الطفل، والبالغ من العمر أربع سنوات، بجروح خطيرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا يهوديا في قضية اغتيال عائلة دوابشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا