محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا يهوديا في قضية اغتيال عائلة دوابشة

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أدانت محكمة إسرائيلية جنوب تل أبيب اليوم الاثنين مستوطنا يهوديا في قضية قتل زوجين فلسطينيين وطفلهما الرضيع جراء إشعال النار في منزلهما عمدا في تموز/يوليو من عام 2015 .
وكان المستوطن عميرام بن أوليئيل، وهو في العشرينات من عمره، قد ألقى قنبلة حارقة على منزل عائلة فلسطينية في قرية دوما شمال الضفة الغربية بالقرب من نابلس.
ولقي الرضيع علي دوابشة 18/ شهرا/ ووالداه حتفهما بعدما اشتعلت النيران في الغرفة أثناء نومهم بها. وأصيب شقيق الطفل، والبالغ من العمر أربع سنوات، بجروح خطيرة.
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