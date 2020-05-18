تحطم طائرة لسلاح الجو الملكي الكندي شمالي البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت هيئة الإذاعة الكندية، الأحد، إن طائرة من فريق سنوبيردز الاستعراضي التابع لسلاح الجو الكندي تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار في كاملوبس بمنطقة كولومبيا البريطانية على المحيط الهادي بعد أن قفز الطيار منها.



ووقع الحادث على بعد نحو 320 كيلومترا من فانكوفر ولم تُعرف حالة الطيار.

وتقع فانكوفر في جنوب غربي ولاية كولومبيا البريطانية على بعد نحو 40 كم شمالي الحدود الفاصلة بين كندا والولايات المتحدة.

وأكدت القوات الجوية الكندية على تويتر تحطم الطائرة قرب كاملوبس ولكنها لم تذكر تفاصيل. وكانت الطائرات تقوم بجولة فوق البلاد لرفع المعنويات خلال تفشي فيروس كورونا.

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وقال أدريان ديكس وزير الصحة في كولومبيا البريطانية على تويتر إن "شخصا نقل إلى المستشفى".

وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، تحطمت مروحية تابعة للقوات الكندية كانت تشارك في عملية استطلاع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" وعلى متنها 6 أشخاص في المياه الدولية.

من جانب آخر دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت، إلى توخي الحذر في رفع إجراءات العزل المفروضة في البلاد لمكافحة تفشي فيروس كورونا لتجنب عودة محتملة للوباء القاتل.

وأعرب ترودو عن قلقه إزاء الوضع في مونتريال، وهي البؤرة الكبيرة لفيروس كورونا المستجد في كندا.

وفيما تستعد عدة مقاطعات في كندا بينها كيبيك لبدء تخفيف العزل والاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، أكد ترودو أنه يجب "توخي الحذر الشديد" لتجنب الاضطرار لإعادة فرض القيود هذا الصيف في حال حصول موجة ثانية للوباء.