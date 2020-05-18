صحيفة تتحدث عن مبادئ أساسية ترتكز عليها الإمارات في استجابتها لإجراءات مكافحة «كورونا»

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، مبادئ أساسية ترتكز عليها الإمارات في استجابتها لإجراءات مكافحة وباء «كورونا»، على رأسها الشفافية في إطلاع الجمهور محليا، والمنظمات الدولية المعنية على كل مستجد، وبشكل دوري، وحرصها على ضمان حقوق الجميع دون تمييز، عبر تأمين أفضل سبل الفحص وأرقى معايير الرعاية الطبية للمصابين من مختلف الفئات، وتوفير الغذاء والدواء.



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وأوضحت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365"، أن ثقة المجتمع الدولي في تدابير الإمارات منذ بداية الأزمة، تنطلق من العلاقة التي استطاعت الدولة بناءها عبر التواصل مع مختلف المنظمات الدولية المعنية، وتمثلت في حرص، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي على توضيح مختلف تلك الإجراءات في رسالتين منفصلتين لمديري منظمتي الصحة والعمل الدوليتين، تفعيلا لمنظومة التنسيق وإعلاء لقيم التضامن الدولي وأهميتها في الانتصار على الجائحة.

ولفتت إلى أنه في مجال العمال، ارتكزت الإجراءات على حماية حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع، بتعزيز الأمن الوظيفي ودعم الاقتصاد وإعداد برامج توعية بمختلف اللغات وتأمين الفحوصات والغذاء والرعاية الصحية مجانا، إلى جانب التزام الحكومة بمبدأ أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في عدم التخلي عن أي شخص، وتأمين العودة الطوعية للعامل، وتسهيل إجراءات الإقامة والنقل وتوفير معدات الحماية وشروط التباعد في مواقع العمل.

وأكدت " الاتحاد " في ختام افتتاحيتها أن حق الإنسان في التعليم والصحة والعمل، هو الأساس في مختلف إجراءات الدولة، وتحديدا في هذه الأزمة العالمية، فالخدمات مؤمنة للجميع مواطنين ومقيمين، انطلاقا من إدراكها للآثار الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للجائحة، وتعمل الدولة جاهدة على تبني أفضل الممارسات للتخفيف من هذه الآثار على العمال المقيمين وعلى وتيرة التنمية.