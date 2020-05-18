صحيفة: العطاء الإماراتي ليس وقتيا ولا مرهونا بحوادث معينة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

أبو ظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، العطاء حياة وإرادة وعزيمة خير وأصالة تنبع من صميم القيم التي يؤمن بها الإنسان، وإحداث التغيير الإيجابي في حياة المستهدفين أكبر نعمة يمكن أن يشعر بها كل من سعى لها.



وأضافت صحيفة "الوطن" الإماراتية الصادرة اليوم الاثنين تابعها "الخليج 365" تلك عادات دولة الإمارات وهذا نهجها الخالد أبد الزمان في إغاثة كل محتاج ومد يد العون لكل من يعيش ظروفا صعبة في أي مكان دائما وأبدا بغض النظر عن أي شيء آخر .. فقط الإنسان وتحسين أحواله، وكانت المشاعر والغيرة على الإنسان هي محرك دولتنا العظيمة بقيادتها الرشيدة وسبب الاستجابات الإنسانية العملاقة للتحديات ذات الصلة حول العالم.

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وأضافت الصحيفة " لم يكن الهدف يوما أي مقابل ولا حتى كلمة شكر، بل فعلا تتم ترجمته على أرض الواقع لتتبدد الآلام والدموع وترتسم الابتسامات وتسكن القلوب، وأن في هذا العالم من هو مستعد للسباق مع الزمن في سبيل أخيه الإنسان، فالدعم الإغاثي إنسانية والدعوة للخير ومد جسور المحبة والتلاقي والانفتاح على الآخر قمة ما تحلم به البشرية ..

وجميعها مناهج وعمل صادق حقيقي انتهجته دولة الإمارات ورسخت ريادتها العالمية دون منازع كعاصمة للإنسانية " .

وذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" قال خلال ترؤس اجتماع مجلس أمناء "مبادرات محمد بن راشد العالمية" وإعلان إنجازات العام 2019 التي استفاد منها 71 مليون إنسان في 108 دول وبلغت قيمتها 1.3 مليار درهم : " سعادتنا في العطاء وشرفنا في خدمة المحتاج"، وأكد سموه أيضا أن : "مسيرة الخير باقية ما بقينا بإذن الله"، في تجسيد راسخ لرجال الإنسانية الذين قبلوا بكل شجاعة ومحبة وأمانة التحرك لصالح الآخر المحتاج والذي يعاني، وعبروا عن قيم وطننا بأفضل ما يحتاجه الإنسان في كل مكان ينتظر فيه من يقف بجانبه.

وأكدت "الوطن" في ختام افتتاحيتها أن العطاء الإماراتي ليس وقتيا ولا مرهونا بحوادث معينة، بل هو شأن راسخ في تعاطي الدولة مع الجميع داخل وخارج الوطن، ومنذ عقود كان دعم الشعوب بالمساعدات والتنمية شأنا ثابتا، وخلال الأزمة العالمية جراء الجائحة الوبائية بينت الدولة عزمها الكبير فسارعت لدعم عشرات الدول في حربها مع الفيروس، وكانت قوة عالمية بمواقفها التي استفاد منها عشرات الدول وحظيت بتقدير تاريخي جراء مواقفها ومبادراتها التي أشرف عليها قائد ارتبطت الإنسانية باسمه الكريم وهو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي أكد للعالم أجمع المعنى الحقيقي لقوة الخير ونجدة الآخر