اخبار العالم

وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 مايو 2020

وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الإثنين، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

 

Advertisements

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2591 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

 

وذكرت الوزارة في بيان لها  أنها سجلت 8 حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 105.

 

وتجدر الإشارة إلى أن 2109 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها، وتماثلت 25 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 247.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا