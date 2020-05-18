تسجيل حالة وفاة واحدة و193 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في سلطنة عمان

كشفت وزارة الصحة في ​سلطنة عمان​، عن "تسجيل 193 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، منها 72 حالة لعمانيّين و121 حالة لغير عمانيّين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجّلة في السلطنة 5379 حالة".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "تمّ تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة، ما رفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 23، وأنّ 1496 حالة قد تماثلت للشفاء"، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين "المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، تجنّب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، اتّباع العادات الصحيّة عند العطس والسعال، التقيّد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة، وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة".