وزير الصحة التركي: سنفتتح أكبر مستشفى في أوروبا من حيث سعة وحدات العناية المركزة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنه سيتم افتتاح مدينة باشاك شهير الطبية، يوم الخميس القادم، وهي أكبر ​مستشفى​ في ​أوروبا​ من حيث سعة وحدات العناية المركزة، المكونة من 426 سريرا.

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