خارجية الصين: من السابق لأوانه مباشرة التحقيق حول مصدر كورونا

رأى المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان انه "من السابق لأوانه مباشرة التحقيق حول مصدر ​فيروس كورونا​ وتفشيه". وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الغالبية العظمى من دول العالم تعتقد أن الوباء لم ينته بعد. وفي بيان منفصل أعلنت الخارجية إن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، سيلقي في وقت لاحق اليوم كلمة بالفيديو، بمناسبة افتتاح مؤتمر منظمة الصحة العالمية.

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