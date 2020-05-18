لاريجاني: الكيان الصهيوني يزعزع الأمن والإستقرار في المنطقة بإجراءاته العدائية

أشار رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، بعد تصويت البرلمان الإيراني لصالح المبادئ العالمة لمشروع قرار "مواجهة الإجراءات العدائيّة للكيان الصهيوني ضدّ الأمن والسلام الإقليميَّين والدوليَّين"، إلى "أنّنا نشكر جهود لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في إعداد وصياغة هذا القرار".
وأكّد أنّ "هذه الخطوة جاءت في الوقت المناسب"، مركّزًا على أنّ "نظرًا للإجراءات العدائيّة للكيان الصهيوني ومساعيها لزعزعة الاستقرار في المنطقة، فإنّ التصويت لصالح مثل هذا المشروع في ظلّ هذه الظروف يحظى بأهميّة كبيرة".
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