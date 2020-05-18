سلطات هندوراس مددت حظر التجول الشامل مجددا لمدة أسبوع لاحتواء "كورونا"

مدّدت ​هندوراس​ ​حظر التجول​ الشامل لمدّة أسبوع حتّى 24 أيار الحالي، وهو إجراء رئيسي في الجهود الّتي يبذلها البلد لوقف انتشار فيروس "كورونا". وقد مدّدت هندوراس هذا الحظر الّذي فرضته لأوّل مرّة في منتصف آذار الماضي، ثماني مرّات، إذ تحاول الحكومة تجنّب إرهاق النظام الصحّي الّذي يكافح في الظروف العاديّة لتلبية احتياجات سكان البلد البالغ عددهم 9.2 مليون نسمة. وقد سجّلت هندوراس 2646 حالة إصابة مؤكّدة بفيروس "كورونا" و142 وفاة حتّى الآن.

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