تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في تايلاند ولا وفيات

كشف المتحدّث باسم مركز إدارة أزمة "​كوفيد 19​" التابع للحكومة ال​تايلاند​ية، تاويسين ويسانويوتين، أنّه "تمّ تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في تايلاند إلى 3031 حالة".

وأوضح في إفادة صحافيّة، أنّ "الحالات الجديدة تعود لرجل وامرأة في إقليم نونتابوري بالقرب من العاصمة ​بانكوك​، وامرأة في بوكيت في جنوب". ولفت إلى أنّه "لم تُرصد وفيات جديدة، ليستقرّ العدد عند 56 وفاة منذ التفشّي الّذي بدأ في شهر كانون الثاني الماضي"، مفيدًا بـ"تعافي قرابة 2857 مريضًا في تايلاند حتّى الآن".