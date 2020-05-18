كشف المتحدّث باسم مركز إدارة أزمة "كوفيد 19" التابع للحكومة التايلاندية، تاويسين ويسانويوتين، أنّه "تمّ تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في تايلاند إلى 3031 حالة".
وأوضح في إفادة صحافيّة، أنّ "الحالات الجديدة تعود لرجل وامرأة في إقليم نونتابوري بالقرب من العاصمة بانكوك، وامرأة في بوكيت في جنوب". ولفت إلى أنّه "لم تُرصد وفيات جديدة، ليستقرّ العدد عند 56 وفاة منذ التفشّي الّذي بدأ في شهر كانون الثاني الماضي"، مفيدًا بـ"تعافي قرابة 2857 مريضًا في تايلاند حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في تايلاند ولا وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.