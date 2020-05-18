محكمة إسرائيلية تدين مستوطنا يهوديا بثلاث تهم لقتل عائلة فلسطينية

دانت ​محكمة​ إسرائيلية مستوطنا إسرائيليا بثلاث تهم بالقتل والمسؤولية عن هجوم بالحريق أودى بحياة طفل فلسطيني ووالديه بعد استهداف منزلهما في العام 2015 في ​الضفة الغربية​. وأعلنت المحكمة في بيان إدانة الإسرائيلي عميرام بن أوليل بالشروع بالقتل العمد والتآمر لارتكاب جريمة عنصرية. وأحرق الطفل ​علي دوابشة​ الذي كان يبلغ من العمر 18 شهرا حيا أثناء نومه، وتوفي والداه متأثرين بحروقهما بعد عدة أسابيع، في حين نجا شقيقه أحمد من الحريق.

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