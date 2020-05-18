شفاء 246 مصابا بكورونا في الكويت ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 4339

أعلنت وزارة الصحة ​الكويت​ية "شفاء 246 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​)، ليرتفع بذلك عدد الحالات الّتي تعافت وتماثلت للشفاء في الكويت إلى 4339".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "التحاليل والفحوص المخبريّة والإشعاعيّة أثبتت شفاء تلك الحالات من "كورونا"، وسيتمّ نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصّص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين".

وكانت قد أفادت تاوزارة يوم أمس بتسجيل 1048 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بالتالي عدد المصابين الإجمالي في عموم البلاد إلى 14850 حالة.