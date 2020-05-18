إعادة فتح كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بعد أكثر من شهرين من الإغلاق

أعيد فتح كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان بعد أكثر من شهرين من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان المكتب الإعلامي للفاتيكان قد اعلن منذ ايام ، عن "إعادة فتح كاتدرائية القديس بطرس للزوار اعتبارا من يوم الإثنين"، وذلك عقب إغلاقها قبل شهرين بسبب الحجر المفروض لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
على غرار إيطاليا، سمح الفاتيكان أيضا باستئناف الاحتفالات الدينية بحضور المؤمنين في الكاتدرائية الشهيرة، حتى وإن لم يبرمج حدث مماثل حتى الآن.
وستتبع كنيسة القديس بطرس وثلاث كنائس بابوية أخرى توصية وزارة الداخلية الإيطالية بأن يكون العدد الأقصى للمشاركين في الاحتفالات في موقع ديني مغلق 200 شخص.
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