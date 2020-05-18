تسجيل 8936 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لمكافحة كورونا تسجيل 8936 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد ليرتفع إجمالي ​الإصابات​ إلى 290678.

وروسيا هي البلد الثاني في عدد الإصابات اليومية في العالم بعد الولايات المتحدة التي سجلت بالمجمل أكثر من 280 ألف إصابة. وسجلت السلطات الصحية الروسية مرتين في الأسبوع الماضي حصيلة إصابات جديدة تقل عن 10 آلاف. لكن الأرقام تسجل تقلبات منذ أوائل نيسان بدون أن يظهر اتجاه واضح في منحى انتشار الوباء.​​​​​​​

يذكر ان بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أظهرت أن عدد الإصابات به تجاوز 4.7 مليون حالة حتى صباح يوم امس . وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضاً ليتجاوز 1.8 مليون حالة. وأشارت أيضاً إلى أن عدد الوفيات تجاوز 313 ألف حالة.​​​​​​​

