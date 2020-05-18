اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام



باريس: يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعاً عبر الفيديو قبل أن يعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً الساعة 15,00 ت غ الاثنين ويقدما "المبادرة الألمانية-الفرنسية" المتعلقة بأزمة كورونا، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية. وقال الإيليزيه إن ماكرون وميركل "سيجتمعان في مؤتمر عبر الفيديو اعتباراً من الساعة 15,30 (بالتوقيت المحلي). وبختام لقائهما، نحو الساعة 17,00 (15,00 ت غ)، سيعقدان مؤتمراً صحافياً مشتركاً وينشران إعلاناً مشتركاً يعرضان فيه مبادرة فرنسية-ألمانية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر لماكرون وميركل بشأن خطة إنعاش الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.