موقع أكروبوليس الأثري في اليونان يفتح أبوابه للزوار

اثينا: فتح موقع أكروبوليس الأثري في أثينا الاثنين أبوابه أمام الزوار، كما كل المواقع الأثرية في اليونان، بحضور رئيسة الجمهورية كاترينا ساكيلاروبولو، بعد شهرين من إغلاقه بسبب وباء كوفيد-19.
وتكون الرئيسة بذلك أولى زائري الموقع الذي يضم معبداً إغريقياً قديماً والواقع على قمة تل، بحضور الصحافيين والموظفين الذين ارتدوا الأقنعة، ووسط تدابير صحية مشددة، كما شاهدت صحافية في فرانس برس.
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