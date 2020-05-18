محمد اسماعيل - القاهرة - روما- (بي بي سي):

بدأ اليوم في إيطاليا اتخاذ المزيد من الخطوات في طريق تخفيف القيود التي كانت قد فرضتها السلطات قبل عشرة أسابيع لوقف تفشي فيروس كورونا.

حيث سيكون بإمكان المحلات والمطاعم والحانات وصالونات التجميل إعادة فتح أبوابها، كما بدأت الكنائس في استئناف إقامة الصلوات والقداسات.

وسيكون لزاما على المؤسسات والمشاريع التجارية التي تعيد فتح أبوابها أن تطبيق نظام تعقيم مشددا، كما لن تسمح المطاعم إلا لأفراد العائلة الواحدة أن يجلسوا معا، كما ستطبق صالونات التجميل نظام الحجز المسبق.

كما تبدأ البرتغال اليوم في تطبيق المرحلة الثانية من عملية تحفيف قيود الإغلاق مع السماح للسكان بالخروج إلى الشوارع.

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كانت هذه تفاصيل خبر إعادة فتح المحلات والمطاعم في إيطاليا بعد 10 أسابيع من الإغلاق بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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