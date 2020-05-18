الاندبندنت: بريطانيا توسع نطاق خدمات السكك الحديدية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير لها أن شبكة السكك الحديدية البريطانية قامت بتوسيع نطاق خدماتها في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إعادة فتح اقتصاد البلاد، الأمر الذي يثير مخاوف من أن المزيد من الأشخاص سيبدأون استخدام القطارات وهو ما قد يؤدي إلى ازدحام وتجمعات في المحطات وعلى متن القطارات.

وأوضحت الصحيفة - في تقريرها على شبكة الانترنت اليوم الاثنين - أن شركة (نتوورك ريل) المشغل الحكومي المسؤول عن شبكة السكك الحديدية قالت إنها ستطلق 3000 قطار إضافي يوميا اعتبارا من اليوم الاثنين، ولكن التباعد الاجتماعي يعني أن تكون سعة القطارات مقيدة لما يتراوح بين 10 إلى 13 بالمائة من المستويات العادية.

وأضافت الصحيفة أن ذلك الإجراء يأتي في الوقت الذي يقوم فيه عدد من الدول في القارة الأووربية بتخفيف قيود الإغلاق وسط انخفاض معدلات الوفيات بفيروس كورونا، ففي إيطاليا ستتم إعادة فتح الحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر، في حين سقوم اسبانيا بتخفيف القيود خارج العاصمة مدريد وبرششلونة حيث ستتاح حرية التجمع للمجموعات حتى عشرة أفراد.