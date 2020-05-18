مستشار لترامب يتهم الصين بأنها نشرت كورونا عبر السياح

اتهم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون السياسة التجارية، بيتر نافارو، السلطات الصينية بأنها سمحت للسياح الصينيين بالسفر إلى أنحاء العالم، على الرغم من علمها بوباء الفيروس التاجي.

ونقلت قناة تلفزيون "إي بي سي نيوز" عن المستشار الرئاسي الأمريكي قوله: "ظهر المريض صفر في ووهان

في نوفمبر. والصينيون أخفوا الفيروس عن منظمة الصحة العالمية لمدة شهرين، ثم أرسلوا مئات الآلاف من الصينيين على متن طائرات الى ميلانو ونيويورك وحول العالم لنشره".

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وفيما شدد على أنه لا يعتبر أن

سلوك السلطات الصينية متعمداً، أشار إلى أن الصين كان يمكن أن تتخذ عدداً من الإجراءات لمنع انتشار العدوى خارج ووهان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث في أكثر من مناسبة عن مسؤولية الصين عن ظهور الفيروس التاجي، مشيرا إلى أنه سيحاسبها إذا اتضح أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى، أو أخفت بيانات عنها.