اتهم مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون السياسة التجارية، بيتر نافارو، السلطات الصينية بأنها سمحت للسياح الصينيين بالسفر إلى أنحاء العالم، على الرغم من علمها بوباء الفيروس التاجي.
ونقلت قناة تلفزيون "إي بي سي نيوز" عن المستشار الرئاسي الأمريكي قوله: "ظهر المريض صفر في ووهانفي نوفمبر. والصينيون أخفوا الفيروس عن منظمة الصحة العالمية لمدة شهرين، ثم أرسلوا مئات الآلاف من الصينيين على متن طائرات الى ميلانو ونيويورك وحول العالم لنشره".
وفيما شدد على أنه لا يعتبر أنسلوك السلطات الصينية متعمداً، أشار إلى أن الصين كان يمكن أن تتخذ عدداً من الإجراءات لمنع انتشار العدوى خارج ووهان.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث في أكثر من مناسبة عن مسؤولية الصين عن ظهور الفيروس التاجي، مشيرا إلى أنه سيحاسبها إذا اتضح أنها لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار العدوى، أو أخفت بيانات عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار لترامب يتهم الصين بأنها نشرت كورونا عبر السياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.