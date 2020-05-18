وزيرة الصحة الفلسطينية: استقرار حالة الرضيع المصاب بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن استقرار الحالة الصحية للرضيع المصاب بفيروس كورونا من بيت أولا، والذي أدخل العناية المكثفة يوم أمس الأحد.

وقالت الوزيرة الكيلة في بيان

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صحفي اليوم الاثنين، إن الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، أدخل إلى مركز العزل والعلاج في حلحول، وتعامل الطاقم الطبي معه بشكل مكثف حتى استقرت حالته.

وأشارت إلى أن العدوى انتقلت إلى الرضيع عن طريق والده المصاب، والذي كان يعمل داخل الخط الأخضر.

وناشدت الوزيرة الفلسطينيين بالالتزام الجدي بتعليمات السلامة والوقاية، والتزام العمال العائدين من الداخل بالحجر المنزلي، حماية لأنفسهم ولأطفالهم.