موريتانيا تشدد الإجراءات الوقائية بعد ارتفاع عدد المصابين بكورونا

أعلنت السلطات الموريتانية جملة من الإجراءات الاحترازية بهدف التصدي لتفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 22 إصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت موريتانيا، أمس الأحد، تسجيل 22 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين منذ منتصف مارس الماضي إلى 62 مصابا، شفي منهم 6 وتوفي 4 مصابين.
وقال وزير الداخلية الموريتاني، محمد سلام مرزقو، في تصريح صحفي،
وفي سياق متصل، طالب وزير الصحة الموريتاني، محمدنذير ولد حامد، من مكان حجره الذاتي، المواطنين بارتداء الكمامات والبقاء في البيوت والتخفيف من التنقلات للحد من انتشار فيروس كورونا.
كذلك وجهت اللجنة الوزارية لمكافحة فيروس كورونا، باتخاذ كافة الإجراءات، التي من شأنها تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية، وذلك بمساهمة القطاع الخاص.
وقررت اللجنة الوزارية تعزيز إجراءات العزل حول مدينة نواكشوط حيث ستسهر وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، على المنع التام لأي تحرك للأفراد من وإلى نواكشوط بهدف التحكم في الحالة الوبائية.
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