91 حالة وفاة وأقل من 9 آلاف إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين عن تسجيل 91 وفاة و8926 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح بذلك الحصيلة 2722 وفاة و290678 إصابة منذ بدء تفشيالوباء.
وتشير هذه الأرقام إلى أن معدل الإصابات الجديدة في روسيا عاود انخفاضه بعد تسجيل 9709 إصابات خلال اليوم السابق.
وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له أن عدد حالات الشفاء زاد بواقع 2722 خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 70209 أشخاص.
وأضاف البيان أن 40,1% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.
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