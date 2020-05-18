كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نيجيريا تعلن احتجاز طائرة بريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجزت السلطات في نيجيريا، اليوم الاثنين، طائرة تشغلها شركة بريطانية للاشتباه بمخالفتها حظر الطيران المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكتب وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا، تغريدة، أوضح فيها أنه تم احتجاز طائرة بعد خرق القواعد.

وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا، إن شركة بريطانية "حصلت على موافقة للقيام بعمليات إنسانية ولكن للأسف ضبطناهم يقومون برحلات تجارية".

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، قالت شركة "فليرجيت" في بيان "سنواصل العمل باحترام مع السلطات النيجيرية لحل هذا الموقف".

وكانت السلطات النيجيرية، حظر رحلات الركاب إلى البلاد، باستثناء الرحلات لإجلاء الأشخاص أو إعادة المواطنين النيجيريين، منذ أسابيع بسبب تفشي كورونا.

وسيظل الحظر ساريا حتى الرابع من يونيو، على الأقل، ويُسمح بالرحلات الجوية لخدمات أساسية مثل توصيل الإمدادات والمواد الغذائية، لأغراض إنسانية.

Advertisements

وفي سياق آخر، أفادت وكالة رويترز، في خبر لها، بأن متحدث باسم الرئاسة النيجيرية، أعلن وفاة مدير مكتب الرئيس أبا كياري، بعد إصابته بفيروس كورونا.

توفى مدير مكتب الرئيس النيجيري أبا كياري، بعد إصابته بفيروس كورونا، وفقًا لما أعلنه المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة، جاربا شيهو، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها إن "الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي، وكان يتلقى علاجا​​​. ولكنه توفي أمس الجمعة 17 أبريل 2020".

وفي وقت سابق، سجل مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 493، توفي منهم 17 شخصا.

وكانت منظمة حقوقية، أكدت أن قوات الأمن النيجيرية قتلت 18 شخصا، على مدى أسبوعين، أثناء تنفيذ إجراءات العزل العام، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 12 شخصا في كبرى الدول الأفريقية من حيث عدد السكان.