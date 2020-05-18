كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الصحة الإيطالي يحث علي توخي الحذر بعد تخفيف الإغلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا المواطنين إلى "البقاء حذرين" في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لتخفيف إغلاق الفيروس التاجي اليوم الاثنين، محذرا من أن "الجزء الصعب" سيبدأ اليوم.

وقال سبيرانزا: "غدا سيكون هناك الكثير من الناس، وبالتالي ستكون هناك إمكانية أكبر لعبور الطرق مع شخص ما... غدا، السلوكيات التي تعلمناها ستكون ضرورية أكثر من ذي قبل لأنه ستكون هناك فرصة أكبر للعدوى"من يوم الأحد. "الفيروس لم يهزم بعد. لم يكن موجودًا كما كان قبل أسابيع، لكنه لا يزال هنا، لذلك يجب أن نظل متيقظين ".

خلال حديث متلفز عشية إعادة فتح إيطاليا، اعترف سبيرانزا أنه بينما كان مترددًا في إعادة فتح البلاد بسرعة كبيرة، الا إن الاقتصاد والمجتمع في إيطاليا "بحاجة إلى إعادة التشغيل مرة أخرى" بعد 10 أسابيع من الاغلاق.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن سبيرانزا أن الحكومة الإيطالية ستزيد من قدرتها على العناية المركزة بنسبة 115٪، وتستثمر أكثر من 3 مليارات يورو (3.2 مليار دولار) في إنشاء أكثر من 11000 سرير بوحدات العناية المركزة.

