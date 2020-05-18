كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ركود الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام و توقعات بالأسوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت شبكة "سي إن إن" بأنه دخل الاقتصاد الياباني فترة الركود، ومن المحتمل أن تؤدي جائحة الفيروس التاجي إلى تفاقم الأمور. فقد انكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.9٪ في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع السابق، وفقًا للبيانات الحكومية الصادرة اليوم الاثنين.

إنه التراجع الثاني على التوالي - وهذا يعني أن اليابان دخلت الآن الركود. فقد كان الاقتصاد الياباني يكافح بالفعل قبل تفشي المرض، حيث انكمش النشاط الاقتصادي في أواخر العام الماضي حيث استوعبت البلاد زيادة في ضريبة المبيعات وتعاملت مع عواقب إعصار هاجيبس.

قال توم ليرماوث، الخبير الاقتصادي الياباني في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة بحثية اليوم أن القادم "أسوأ بكثير" وسيأتي في الربع الثاني، متوقعًا انخفاضًا بنسبة 12٪ على أساس ربع سنوي.

