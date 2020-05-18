كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لأول مرة منذ مارس.. "أوساكا" اليابانية لم تسجل أي إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت شبكة "سي إن إن" بأن أوساكا ثالث أكبر مدينة في اليابان، لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد، وهي المرة الأولى منذ 9 مارس التي انخفض فيها الرقم إلى الصفر.

وقالت حكومة محافظة أوساكا إن العدد الإجمالي للإصابات المبلغ عنها في أوساكا يبلغ الآن 1770 حالة.

في العاصمة طوكيو، تم الإبلاغ عن خمس حالات جديدة يوم الأحد - وهذا هو الأدنى منذ وضع المدينة تحت حالة الطوارئ في 7 أبريل. بلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة في طوكيو 5050 حالة.

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وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الصحة اليابانية انه تم تسجيل 28 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي وخمس وفيات يوم الاحد.

يبلغ إجمالي عدد الحالات المبلغ عنها في اليابان 16،844، منها 712 من سفينة الرحلات دايموند برينسز. يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بكورونا 762 حالة، منها 13 حالة من ركاب الرحلات البحرية.

لا تزال طوكيو وأوساكا وستة محافظات حضرية تحت حالة الطوارئ، حيث قال رئيس الوزراء شينزو آبي الأسبوع الماضي، إن الحكومة ستقيم وضعهم في 21 مايو، عقب اعلانه رفع إجراءات الطوارئ لـ 39 محافظة من أصل 47 محافظة.

