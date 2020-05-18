كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الهند تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الهند 5224 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية - وهي أكبر زيادة في يوم واحد في البلاد في حالات العدوى المؤكدة.

بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في البلاد 96169، بما في ذلك 3029 حالة وفاة، وفقًا لوزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية.

وقد أبلغت ولاية ماهاراشترا - موطن مومباي - عن معظم الحالات، مع إصابة 33053 إصابة و1198 حالة وفاة.

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وتقول الهند إنها عززت قدرتها على الاختبار، وحتى الآن، تم اختبار أكثر من 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية. كما أعلنت الهند يوم الأحد أنها ستمدد فترة إغلاقها حتى نهاية الشهر.

سجلت الهند الآن حالات اصابة بكورونا أكثر من البر الرئيسي للصين، حيث نشأ الوباء العالمي، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".

البلدان في مراحل مختلفة للغاية من تفشي المرض. ولا تزال الهند مقفلة، وتقوم سلطات الصحة العامة هناك بتحديد مئات المرضى يوميًا، في حين يبدو أن الصين قامت بتسوية المنحنى. تسجل السلطات الصينية عددًا قليلًا فقط من الحالات الجديدة يوميًا في جميع أنحاء البلاد.

