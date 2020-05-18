كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر 100 مطلب دولي للتحقيق في مسئولية الصين عن انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدعم حوالي 100 دولة قرارًا في جمعية الصحة العالمية القادمة يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في جائحة فيروس كورونا.

إن صياغة القرار ضعيفة مقارنة بدعوات أستراليا السابقة للتحقيق في دور الصين ومسؤوليتها في أصل الوباء. قد يكون هذا ضروريًا لحمل غالبية الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على التوقيع - لا سيما تلك، مثل روسيا، ذات العلاقات القوية التقليدية مع بكين.

لكن هذا لا يعني أن الحكومة الصينية يجب أن ترتاح بسهولة. إن احتمال قيام تحقيق مستقل بالكشف عن المعلومات المحرجة أمر عظيم - حتى لو لم يتم تكليفه في البداية بالتحقيق في رد دولة بعينها.

وقالت مصادر الحكومة الأسترالية لـ ABC، وهي محطة إذاعة عامة في البلاد، إن لغة القرار كانت قوية بما يكفي "لضمان إجراء تحقيق سليم وشامل".

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وكانت بكين قد قالت في السابق إنها ستدعم فقط تحقيقًا تجريه منظمة الصحة العالمية، التي اتهمت بأنها تأثرت بشكل مفرط بالصين - وهو الاتهام الذي يرفضه كبار مسؤولي منظمة الصحة العالمية.

وفي حديثه الأسبوع الماضي، قال ليو شياو مينغ سفير الصين لدى المملكة المتحدة: "نحن منفتحون، نحن شفافون، ليس لدينا ما نخفيه، ليس لدينا ما نخشاه. نحن نرحب بمراجعة دولية مستقلة، ولكن يجب تنظيمها من قبل منظمة الصحة العالمية ".

مع توقيع المزيد من الدول على قرار الاتحاد الأوروبي مع اقتراب موعد التجمع، قد يخرج ذلك عن سيطرة الصين.

