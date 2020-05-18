كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مسؤول أمريكي: سبب ارتفاع ضحايا كورونا هو ضعف صحة الأمريكيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس عازار أن الظروف الصحية الأساسية للأمريكيين، لا سيما في مجتمعات الأقليات، ساهمت بشكل كبير في عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي.

وصرح عازار لـ "سي إن إن": "إن الشعب الأمريكي للأسف شديد التنوع... إنه شعب يعاني من أمراض غير صحية كبيرة تجعل الكثير من الأفراد في مجتمعاتنا، وخاصة الأمريكيين من أصل أفريقي، والأقليات معرضين للخطر بشكل خاص هنا".

وقال عازار إن سبب تعرض هذه المجتمعات للخطر هو " التفاوتات الصحية الأساسية للمرض والأمراض المصاحبة للمرض"، مشيرا الي "إرث مؤسف في نظام الرعاية الصحية الذي نحتاج بالتأكيد إلى معالجته".

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مع ما يقرب من 90،000 حالة وفاة، سجلت الولايات المتحدة المزيد من الوفيات المرتبطة بكوفيد 19 اكثر من أي دولة أخرى.

وعندما سُئل عازار عما إذا كان يشير إلى سبب وفاة العديد من الأمريكيين من Covid-19 لأنهم كانوا "غير أصحاء اكثر من بقية العالم"، قال عازار لا، لم يكن هذا ما قصده.

لكن أكد وزير الصحة والخدمات الإنسانية مرة أخرى أن الولايات المتحدة لديها "عبء غير متناسب بشكل كبير من الأمراض المصاحبة... (بما في ذلك) السمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري"، مضيفًا أن "هذه حقائق مثبتة تجعلنا معرضين لخطر الإصابة بأي نوع من الأمراض."

