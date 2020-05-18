كتب هاني نصر العربي في الاثنين 18 مايو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر سبب وفاة السفير الصيني في إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن سبب وفاة السفير الصيني الذي وجد ميتا في منزله في شقته بضاحية هرتسيلا شمالي تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن السفير الصيني توفي نتيجة سكتة قلبية، لكن بدا أن الإعلان لم يكن كافيا لبكين التي قررت إرسال فريق تحقيق إلى إسرائيل.

وقد عثرت السلطات الإسرائيلية، أمس الأحد، على السفير الصيني، دو وي (58 عاما) ميتا في شقته بضاحية هرتسيلا شمالي تل أبيب، وفتحت تحقيقا في الوفاة، رغم أنها قالت في بداية الأمر إنه لا دليل على وقوع حادث متعمد.

ووفقَا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد قدر الخبراء الطبيون أن السفير توفي أثناء نومه نتيجة سكتة قلبية.

ويذكر أن الدبلوماسي لدى تل أبيب في أواخر فبراير الماضي، أي قبل 3 أشهر، وكان يعيش في إسرائيل بمفرده في منزله فيما زوجته وابنه يعيشان في الصين.

وأفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت"، بأنه طلب من السفير عزل نفسه لمدة 14 يوما لدى وصوله إسرائيل، وسط المخاوف المتعاظمة من تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

وكانت السلطات الصيني، قررت إرسال فريق إلى إسرائيل من أجل التحقيق في ظروف وفاة سفيرها.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لن يطلب من الفريق الصيني الخضوع إلى الحجر الصحي لدى وصوله، كما هو معمول به مع الأجانب القادمين من الخارج.

ومن المقرر أن يجري الفريق تحقيقا داخليا في الوفاة، فضلا عن إتمام ترتيبات نقل الجثة إلى الصين، كما سينسق أنشطة السفارة.

وبحسب "هآرتس"، فإن الفريق سيغادر بكين الاثنين في طريقه إلى تل أبيب.

ولم يمنع الإعلان الأولي عن أن الوفاة طبيعية من تداول أحاديث عن وجود مؤامرة، لا سيما أن وفاة السفير الصيني جاءت بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل.

وطالب قادة واشنطن بالحد من الاستثمارات الصينية في المشروعات الإسرائيلية العملاقة، كميناء حيفا الذي تستخدمه البحرية الأمريكية، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.