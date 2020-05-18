“الهاكا” تحفظ شكاية الأبناك ضد “مومو”

حفظت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، الشكاية التي وضعتها الجامعة الوطنية لقطاع الأبناك، أخيرا، ضد إذاعة هيت راديو، والمنشط محمد بوصفيحة الملقب ب”مومو”، بعد تلفظه بكلمة “كلاخ” وتأويلها من طرف المشتكيين كأنها إساءة لهم.

وكان “مومو” قد وصف طلب مستخدم ببنك من الزبون القدوم للوكالة لإمضاء وثيقة لازمة رغم ظروف الحجر الصحي، بالكلاخ، قبل أن يؤكد في تواصله مع “اليوم 24” بعد الجدل الذي أثاره أنه قصد الطلب ولم يسىء لمستخدمي البنوك، وقال اللفظ في سياق التعليق على واقعة معينة.

وقررت الهاكا حفظ الشكاية من منطلق أن عبارات من قبيل “الكلاخ” أو “التكلاخ”، جاءت على لسان منشط البرنامج في سياق انتقاد المساطر المتبعة تجاه زبناء المؤسسات البنكية فيما يتعلق بالمخصصات السياحية.

وأضافت الهاكا في تبريرها لقرارها أن العبارات المستخدمة، وإن كانت تنطوي على إعابة وانتقاص، فإنها لم يتم ربطها بشخص بعينه أو بمؤسسة بعينها.

ورغم الشكاية، نبهت الهاكا إذاعة هيت راديو إلى أهمية تفادي منشطي البرامج استعمال عبارات يمكن أن تثير لبسا بخصوص حمولتها القدحية تجاه المستمعين أو تجاه فئة منهم، خصوصا في ظرف الأزمة الصحية بجائحة كوفيد 19، والتي تحتاج تقدير المجهودات.