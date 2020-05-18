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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 18 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة السودانية، الإثنين، تسجيل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2591 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنها سجلت 8 حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في السودان إلى 105.
وتجدر الإشارة إلى أن 2109 من إجمالي الإصابات مسجلة في الخرطوم وحدها، وتماثلت 25 حالة جديدة للشفاء، ما يرفع العدد الكلي للمتعافين إلى 247.
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