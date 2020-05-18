شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة تعز تدشن العمل بشبكة كاميرات المراقبة في المدينة القديمة والان مع التفاصيل

الإثنين 18 مايو 2020 دشنت شرطة محافظة تعز العمل بنظام التحكم المرئي عبر كاميرات المراقبة للاسواق والاحياء السكنية في المدينة القديمة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وفي حفل التدشين أكد مدير شرطة المحافظة العميد منصور الأكحلي أن العمل بنظام التحكم المرئي عبر غرفة قيادة مرتبطة بإدارة القيادة والسيطرة بشرطة المحافظة وكمرحلة أولى سيسهم وبشكل كبير في نجاح العمل الأمني والإرتقاء به والحد من الجريمة والعمل على ضبطها قبل وقوعها مؤكدا ان هناك مراحل قادمة لتطوير العمل الامني بالمحافظة.

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