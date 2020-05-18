وفاة شاب في حادث سير يشعل مواجهات في باريس

الإثنين 18 مايو 2020

اندلعت في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس، مواجهات بين الشرطة ومواطنين، إثر وفاة شاب في حادث دراجة نارية ألقى بعض أفراد الحي باللوم فيه على الشرطة.



المواجهات التي شهدتها أرجنتوي، وهي ضاحية في شمال باريس، هي الأحدث في العاصمة في الوقت الذي زاد فيه التوتر الاجتماعي بسبب قواعد الإغلاق العام الصارمة التي فرضتها البلاد للتصدي لتفشي فيروس كورونا.

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وتخلل المواجهات إطلاق بعض الشبان الألعاب النارية، في حين أُضرمت النيران في صناديق القمامة وانتشر الغاز المسيل للدموع في أرجاء المكان.

ويقول أشخاص على صلة بالشاب الذي توفي في حادث الدراجة ويدعى صبري شوبي (18 عاما) إن وفاته ناجمة عن الاصطدام بسيارة شرطة. وهي الرواية التي لم تؤكدها أو تنفيها الجهات المعنية حتى الآن.

والشهر الماضي، شهدت العاصمة الفرنسية اشتباكات ليلية جديدة بين شبان والشرطة، ما أضرّ بإجراءات العزل العام والقيود الصارمة المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.