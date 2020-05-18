مقتل وإصابة 3 من الحشد الشعبي في انفجار شمالي العراق

الإثنين 18 مايو 2020

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الاثنين، مقتل عنصر تابع لمليشيات الحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة شرقي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد .



وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، على دورية تابعة للواء ٥٢ بالحشد الشعبي في قرية بسطملي بقضاء الطوز".

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وأضافت الخلية أن "الانفجار أدى إلى مقتل منتسب وجرح إثنين آخرين"، دون أن تذكر مصدر العبوة الناسفة.

يشار إلى أن "صلاح الدين" واحدة من ثلاث محافظات تشهد حاليا العملية العسكرية "أسود الجزيرة" الذي أطلقها الجيش العراقي أمس لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي.