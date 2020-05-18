شكرا لقرائتكم خبر عن 8ر4 مليون مصاب بكورونا حول العالم.. وأمريكا تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات مجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تجاوز 8ر4 مليون حالة حتى الساعة 0630 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميتر"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع أيضا ليتجاوز 86ر1 مليون حالة.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 316 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة والبرازيل وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وتركيا وإيران والهند وبيرو والصين.