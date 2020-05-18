شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتخفيضات الإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت أسعار النفط بما يزيد عن دولار للبرميل اليوم الاثنين مدعومة بتخفيضات الإنتاج ومؤشرات على تعاف تدريجي للطلب مع تخفيف القيود لاحتواء فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 1.33 دولار ما يعادل 4.1 بالمئة إلى 33.83 دولار للبرميل بعد أن لامس أعلى مستوى منذ 13 أبريل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار ما يوازي 5.6 بالمئة إلى 31.08 دولار للبرميل بعدما سجل أعلى مستوى منذ 16 مارس آذار. وسجل عقد يوليو تموز الأكثر تداولا 31.05 دولار مرتفعا 1.53 دولار للبرميل.