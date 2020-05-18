صحة الكرخ: شفاء 19 مصاباً بفايروس كورونا

أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الاثنين، تعافي 19 مصاباً بفايروس كورونا وقال الحجامي على صفحته بموقع (فيس بوك)، "يغادر مستشفيات دائرتنا الآن ١٩ مصاباً بعد اكتسابهم الشفاء التام من فايروس كورونا". وكان الحجامي أعلن، أمس الأحد، شفاء 49 مصاباً بفايروس كورونا المستجد.

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