خلال 24 ساعة الماضية.. اعتقال 219 شخصا في بغداد

اعلنت مديرية نجدة بغداد، الاثنين، عن اعتقال 219 شخصا في العاصمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "خلال 24 ساعة الماضية تم القبض ( ٩٥) شخص مخالفين لتعليمات اوقات حظر التجوال، والقبض على (١٢٤) متسولا".

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واضاف انه "تم ضبط (١١٥) دراجة نارية مخالفة للتعليمات القانونية وخمس سيارات عليها اشارة حجز"، مشيرا الى انه "تم القبض على مخمورين عدد(٩) يعترضون سبيل المارة".

وتابع ان "ذلك جاء ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".