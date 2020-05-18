بالصور.. حملة لحث المواطنين على التعاون مع الملاكات البلدية

اجرت دائرة بلدية بغداد الجديدة احدى ملاكات امانة بغداد حملة توعوية لحث المواطنين على التعاون مع الملاكات البلدية ولا سيما عملية رمي النفايات وان تكون في الاماكن المخصصة لها مع الالتزام بالتوقيتات محددة. وتضمنت الحملة لقاء عدد كبير من المواطنين لا سيما من منطقة المشتل بالاضافة الى توزيع الفولدرات التوعوية والارشادية وتبيان اهمية دعم المواطن للملاكات الخدمية واثره في سير العمل. Advertisements

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